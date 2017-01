Alonso rasga elogios a Schumacher: “Foi o mais talentoso que já enfrentei”

Nos últimos dias, Michael Schumacher voltou às manchetes: completou-se três anos do acidente de esqui que colocou o alemão em situação delicada de saúde, e o ex-piloto ainda completou 48 anos na última terça. Quem fez questão de relembrar os feitos do heptacampeão foi o espanhol Fernando Alonso, que não mediu elogios a Schumi.

“De todos os pilotos que já enfrentei, Michael foi, sem dúvida, o mais talentoso. Todo o mundo respeita o Schumacher, ele é uma lenda. Para a minha geração, ele sempre será o homem que dominou a F1. Foi um privilégio para mim ter a oportunidade de competir contra ele e lutar pelo Mundial. Era realmente especial”, disse ao Auto Motor und Sport.

Alonso, inclusive, relembrou a temporada de 2006 da F1, quando conquistou o título na última corrida da temporada, no Brasil, após intensa briga com Schumi durante o ano. O espanhol exaltou o espírito de luta do ex-piloto e suas habilidades.

“Ele nunca se rendia. Aproveitava o máximo cada oportunidade que encontrava e dava o melhor de si mesmo todo o tempo. Lembro muito bem da temporada 2006, quando lutamos pelo título até a última corrida. Mesmo quando você tinha um fim de semana perfeito e conseguia ganhar alguns pontos, ele ainda terminava em terceiro ou quarto. Só Michael podia fazer isso”, finalizou.

