Alonso exalta progresso e vê McLaren competitiva para próxima temporada

Conquistando bons resultados nas últimas corridas após uma temporada de 2015 lastimável com a McLaren, o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial com a Renault, se mostra mais confiante com o desempenho da equipe em 2017.

“Nos vermos competindo com algumas equipes, inclusive terminar Spa-Francorchamps à frente das Williams e uma Ferrari, há alguns meses era impensável“, afirmou o piloto de 35 anos ao jornal espanhol Marca.

Sétimo colocado no GP da Bélgica, Alonso ficou à frente de Valtteri Bottas (8º) e Felipe Massa (10º), da Williams, e Kimi Raikkonen (9º) da Ferrari. “Era algo que a equipe precisava. Todos na montadora e na garagem podem ver o progresso depois de tanto trabalho duro e tudo isso é uma motivação extra para nós, já que agora sabemos que só falta dar o último passo”, acrescentou.

Campeão mundial em 2005 e 2006, Alonso amargou três vice-campeonatos em sua passagem pela Ferrari, de 2010 a 2014. Na última temporada, em sua volta para a McLaren, Alonso se retirou em sete das 18 corridas e pontuou apenas em duas, tendo a quinta colocação na Hungria como seu melhor resultado.

“Agora, que estamos começando a notar nosso progresso, todo mundo está mais motivado que nunca e queremos chegar ao GP da Austrália do próximo ano o mais rápido possível. Estou muito confiante para 2017. Não teremos dúvidas que a McLaren voltará a ganhar cedo ou tarde”, completou o espanhol.

Em 2015, a McLaren de Alonso e Jenson Button, ambos campeões mundiais, ficou na penúltima colocação do campeonato de construtoras, com 27 pontos, à frente apenas da Manor, que não pontuou. Na atual temporada, a equipe aparece na sexta colocação.

