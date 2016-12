Alonso espera ter alegrias na Fórmula 1 na próxima temporada

De férias da Fórmula 1, Fernando Alonso participou da sexta edição de uma corrida beneficente organizada pela sua fundação na Espanha. Porém, apenas de estar longe do mundo do automobilismo, o bicampeão mostrou que não para de pensar na F1.

O piloto da McLaren revelou que torce para que as coisas melhorem para ele na F1. Em 2015 e 2016, Alonso terminou na 17ª e 10ª posições do campeonato, respectivamente, e a melhor colocação do espanhol foi o quinto lugar.

“Quero desejar um Feliz Natal a todos, e que comam muito. Espero que 2017 seja um ano de alegria para todos e muita saúde. Espero que eu possa dar alegria também na Fórmula 1 na próxima temporada, que a maré dos últimos dois anos vire e eu volte a uma posição mais alegre”, declarou o espanhol.

A temporada 2017 da Fórmula 1 terá início apenas no dia 26 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, disputado no Circuito de Albert Park.