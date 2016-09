Alonso elogia novo companheiro e “cutuca” Hamilton

Depois de terminar o treino classificatório para o GP da Itália na 13ª posição, o espanhol Fernando Alonso foi perguntado por um jornalista se a chegada de Vandoorne – seu futuro companheiro em 2017 – à McLaren, se assemelha a situação vivida pelo piloto em 2007, quando o britânico Louis Hamilton foi seu parceiro e “cutucou” o atual campeão mundial.

“Será tudo bem com Vandoorne, ele não é inglês”, disse Alonso, arrancando risadas dos jornalistas.

O belga Stoffel Vandoorne, de 24 anos, será o companheiro do experiente piloto espanhol na temporada 2017, após a saída de Jenson Button. O jovem chega com moral a Fórmula 1, ostentando o título de atual campeão da GP2. No início deste ano, no GP do Bahrein, Vandoorne substituiu Alonso, mas terminou em décimo lugar.

“Já cruzei com muitos jovens pilotos nos últimos anos e reconheço um bom piloto quando vejo um. Ele continuou trabalhando depois que me substituiu no Bahrein e quero ajudá-lo”, comentou Alonso.

