Alonso critica falta de emoção da F1 e espera mudanças para 2017

O piloto Fernando Alonso parece cansado do atual modelo da Fórmula 1. O espanhol, bicampeão mundial, em 2005 e 2006, e atualmente correndo pela McLaren, concedeu entrevista à rádio Cadena Ser, de seu país, e falou sobre seu momento na categoria.

“Pilotar hoje é menos atrativo. Está tudo chato, não é a mesma F1 de dez anos atrás. Hoje não sinto mais a emoção de correr”, afirmou Alonso, que concluiu, dizendo que esta situação não começou agora: “Venho falando isso há dois anos já”.

Fernando espera que mudanças nos carros melhorem a categoria, tornando-a atraente mais uma vez. “Ano que vem as máquinas serão mais rápidas, e torço para que a Fórmula 1 se torne atraente de novo, volte a ser legal pilotar”, enfatizou.

Sobre a possibilidade de abandonar as pistas, o espanhol, que está na maior categoria do automobilismo desde 2001, não refutou a hipótese, mas também esteve longe de confirmar uma possível aposentadoria.

“Se a F1 continuar pensando conservadoramente, pensarei se continuo ou não. Não penso em me aposentar, mas também quero fazer outras coisas na vida. Vou esperar o próximo ano, e ver se tenho motivação para seguir ou para sair”, explicou o andaluz.

No último domingo, Alonso disputou o GP de Cingapura, terminando em sétimo lugar. No campeonato de pilotos, o bicampeão está longe da briga pelo título, ocupando a 11ª posição, com 36 pontos. O líder Nico Rosberg, da Mercedes, tem 273.

