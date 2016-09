Wellington treina e deve ser titular no clássico contra o Botafogo

O Fluminense segue se preparando para a disputa do clássico desta quarta-feira frente o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o técnico Levir Culpi comandou o treinamento nas Laranjeiras com a volta de dois jogadores: Gustavo Scarpa e Wellington, que participaram sem limitações.

O meia Gustavo Scarpa, um dos destaques do Tricolor neste campeonato, havia deixado o treino na última segunda para realizar exames no cotovelo direito. Nesta terça, o jovem jogador treinou com uma proteção na região. Já o atacante Wellington vinha sofrendo com dores na coxa, mas se apresentou sem incômodos na atividade realizada por Levir.

Em entrevista coletiva, Wellington comentou sobre o grande momento vivido por Scarpa, um dos responsáveis por colocar o Tricolor na briga pelo G4.

“(Scarpa é) Uma peça muito importante, controla o jogo, bom passe, grande visão, ajuda na marcação… também tenho feito bons jogos, mas todos têm de estar preparados para jogar. Infelizmente só 11 entram em campo. É preciso o grupo inteiro estar bem e feliz”, destacou.

Wellington, que voltou ao Fluminense no meio deste ano após cinco anos no futebol europeu, deve atuar como titular em um clássico com a camisa do Tricolor pela primeira vez. Revelado nas Laranjeiras, em 2010 Wellington atuou em três clássicos, dois contra o Botafogo e um contra o Vasco, mas entrou poucos minutos no segundo tempo.

“Estou bem, foi só precaução, estava com uma dorzinha, mas não é nada. Estou preparado para um jogo difícil e quero ajudar a equipe. Se o Levir quiser contar comigo, estou aí. A expectativa é boa, e estou feliz por estar aqui de volta. Clássico é sempre especial, estamos perto do G-4 e temos de aproveitar os jogos que temos em casa”, comentou o atacante.

