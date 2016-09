Sem Fred, Fluminense se preocupa com desempenho ofensivo

O Fluminense vem sofrendo com seu desempenho ofensivo nesta temporada. Desde que Fred se transferiu para o Atlético-MG, a falta de uma referência eficaz no ataque tem deixado o torcedor muito preocupado. Até mesmo quando tem conseguido ganhar jogos, o setor se mostra deficiente. Foi assim nos triunfos sobre América-MG e Santa Cruz, pelo Campeonato Brasileiro, ambos pela contagem mínima.

O problema voltou a ser notado no empate por 1 a 1 com o Corinthians pela Copa do Brasil. Após sair em vantagem e ver o adversário se expor na busca pela igualdade, o Tricolor não foi eficiente para ampliar o marcador e aproveitar os contra-ataques que se apresentaram. Acabou castigado com o gol de empate e agora terá dificuldades na partida de volta, na Arena Corinthians, no dia 21 de setembro. Isso porque o empate sem gols classificará os corintianos, pois os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate.

Um dos mais cobrados por isso, o atacante Henrique Dourado procura mostrar tranquilidade. “Temos que melhorar em alguns aspectos que estão complicados, pois precisamos trabalhar melhor a bola para que ela chegue mais vezes na defesa dos nossos adversários. Todos precisam contribuir um pouquinho mais. Estamos trabalhando muito no dia a dia para conquistarmos os nossos objetivos e progredirmos. O importante é mantermos a cabeça no lugar e seguirmos firmes com as nossas metas. Não tem nada perdido na Copa do Brasil, pois, do mesmo jeito que o Corinthians conseguiu marcar gols no Rio de Janeiro, podemos marcar gols na partida de volta”, analisou o Ceifador.

Outro complicador para o Fluminense envolve o pouco período de treinos para que o técnico Levir Culpi possa corrigir os erros que estão impedindo o ataque de ser mais eficiente. Após o jogo de quarta-feira, o elenco realizou um trabalho regenerativo nesta quinta-feira e terá apenas um treino, na manhã desta sexta-feira, antes do jogo de sábado, às 16 horas (de Brasília), contra o Figueirense no Estádio Giulitte Coutinho, em duelo reprogramado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

“Realmente o período para treinos não tem sido aquele que a gente espera, pois também estamos enfrentando muitas viagens e isso acaba tomando um pouco do período que a gente poderia treinar. Mas vamos seguir trabalhando na base da conversa, pois o Levir tem procurado encontrar várias maneiras para fazer o time progredir”, disse Gustavo Scarpa.

O treino desta sexta-feira está programado para as Laranjeiras e depois começa o período de concentração para a partida contra o Figueirense. No Campeonato Brasileiro o Fluminense é o nono colocado com 31 pontos, seis a menos que o Corinthians, que fecha o G-4, a zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

