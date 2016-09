Presidente do Fluminense anuncia acerto com a Caixa Econômica Federal

Presidente da República em exercício, Deputado Rodrigo Maia, assinou parceria com os clubes @BotafogoOficial e @FluminenseFC, nesta terça. pic.twitter.com/VeoSbJc7UV — Palácio do Planalto (@Planalto) September 20, 2016

Depois de muita conversa, o Fluminense confirmou, nesta terça-feira, um acordo de patrocínio com a Caixa Econômica Federal. Em entrevista coletiva nas Laranjeiras, o presidente Peter Siemsen afirmou que o acordo é experimental, até o final da temporada, com a marca estampando alguns jogos pontuais do clube.

“Procuramos alternativas, e a Caixa não tem orçamento para o ano que vem. No espírito em que negociamos com outras empresas, com a Caixa, optamos por uma relação experimental. É uma fase inicial, que as partes possam se entender, para que possam ter um projeto no próximo ano”, afirmou.

O dinheiro recebido no futuro será investido em um novo CT para o Tricolor, na Barra da Tijuca. “Vamos trabalhar com um orçamento no CT, pois é importante conseguir mais recursos para ele. Não tenho dúvida que será o melhor CT do Brasil”, completou.

Além da confirmação do acordo com a Caixa, o presidente tricolor também confirmou que o time irá estampar dois patrocínios pontuais nos próximos jogos da equipe.

