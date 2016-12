Pouco aproveitado no Fluminense, Igor Julião é emprestado a time dos EUA

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Igor Julião não teve muitas oportunidades de vestir a camisa tricolor desde que estreou no futebol profissional, em 2012. Nesta quinta-feira, o clube confirmou o empréstimo do lateral direito para o Sporting Kansas City, dos Estados Unidos.

O destino é conhecido para o defensor. Depois de jogar nas Laranjeiras em 2013, Julião foi emprestado ao clube norte-americano por toda a temporada de 2014, período em que atuou em 25 partidas. Agora, o atleta terá a oportunidade de retornar à equipe, que disputa a Major League Soccer (MLS).

O contrato com o time é válido por um ano, ou seja, por todo o ano de 2017. O atleta de 22 anos tem acordo com o Flu até o final de 2018. Nesta temporada, Igor Julião entrou em campo com o Fluminense em apenas cinco jogos no segundo semestre – no primeiro, esteve emprestado à Ferroviária.