Pierre prega cautela contra o Corinthians em duelo decisivo na Copa do Brasil

A vitória do Fluminense sobre o Grêmio por 1 a 0, no último final de semana, serviu para, além dos três pontos somados no Campeonato Brasileiro, dar confiança ao Tricolor carioca para o duelo decisivo contra o Corinthians, nesta quarta-feira, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Apesar da vitória, o Flu ainda vive uma temporada de altos e baixos. Os últimos dois jogos da equipe no Brasileirão ilustram bem a situação: o Tricolor venceu o Atlético Mineiro em grande apresentação por 4 a 2, mas na sequência acabou derrotado em casa para a Chapecoense por 2 a 1.

“Sabemos a dificuldade que vamos encontrar contra o Corinthians. Queremos avançar na Copa do Brasil e temos condições de ir lá e buscar a classificação. A vitória sobre o Grêmio nos deu uma confiança enorme. A equipe vem tendo uma boa postura na maioria das partidas. Tivemos chances de fazer mais gols contra o Grêmio. Respeitamos o Corinthians, mas é um jogo de classificação, queremos avançar de fase e sonhar com o título. Vamos com cautela, mas tentando fazer um bom jogo”, avaliou o experiente volante Pierre.

Campeão da edição de 2014 com o Atlético Mineiro, o volante Pierre sabe das dificuldades de precisar do resultado atuando fora de casa. Depois do 1 a 1 no Rio de Janeiro, o Tricolor precisa balançar as redes corintianas em Itaquera se quiser avançar às quartas de final. Um novo 1 a 1 leva a partida para as penalidades máximas, enquanto a vitória garante um dos dois times na próxima fase.

“Numa competição de pontos corridos ainda há espaço para recuperação em caso de derrota. Se jogarmos mal em São Paulo, não teremos outra chance. A atenção tem de ser muito acima, margem zero de erro”, lembrou Pierre.

