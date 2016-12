Palmeirense Matheus Sales pode ser reforço do Fluminense

A transferência do volante Hudson para o Cruzeiro frustrou os planos da comissão técnica do Fluminense de contratar Wellington, do São Paulo. O jogador vai continuar no Morumbi e a diretoria do Flu já está partindo para a contratação de outro jogador para a posição. Matheus Sales, do Palmeiras, entrou nos planos do clube das Laranjeiras.

A diretoria do Palmeiras já foi sondada e não colocou qualquer obstáculo para o início das negociações. De acordo com as informações divulgadas pelo site NetFlu, as bases salariais até já foram acertadas, mas a última palavra sobre a transferência será do técnico Eduardo Baptista. Se o treinador palmeirense liberar o empréstimo do volante, Matheus Sales se apresentará na próxima semana.

O técnico Abel Braga deu o aval para a contratação do jogador do Palmeiras e segue avaliando o elenco que sofrerá uma reformulação moderada. Três jogadores já deixaram o clube: Igor Julião, para o Sport Kansas City (EUA), Alexis Rojas, para o Olimpia, do Paraguai, e o volante Dudu, para o Náutico.

Outros jogadores deverão ser liberados ou incluídos em alguma negociação. O lateral-direito Jonathan não teve o contrato renovado e se transferiu para o Atlético-PR. Os laterais William Matheus e Giovanni devem ser emprestados. O zagueiro Gum está negociando com o Trabzonspor, da Turquia.

O volante Edson, o meia Danilinho e os atacantes Maranhão, Henrique Dourado e Aquino não fazem parte dos planos de Abel, enquanto o meia Cícero, que recebe salário considerado muito alto, está sendo encarado como moeda de troca para que o Fluminense consiga um reforço de bom nível.