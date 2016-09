Marquinho afirma que vitória contra o Figueira é essencial por briga pelo G4

Vídeos destaque Thiago Maia brinca com “sumiço” e fica no Santos até o fim do ano

O Fluminense terá uma grande oportunidade de mudar seus planos no Campeonato Brasileiro no próximo sábado. Isto porque a equipe carioca, que está na nona colocação do torneio, tem um jogo atrasado contra o Figueirense, que pode possibilitar uma grande aproximação na briga pelo G4 da competição nacional. Ciente da importância de um triunfo diante do Figueira, o meia Marquinho trata a partida como uma final para o Tricolor.

“Temos uma sequência de jogos bacana, podemos encostar nos primeiros colocados. Temos de ganhar no sábado. Depois, pensamos nos outros. Vai ser como uma final. Se fizermos um resultado que não seja a vitória, o campeonato será outro. Acredito nisso. Falta encaixar uma sequência de vitórias para o time ter confiança plena. Vamos conseguir. Quem sabe não começa no sábado?”, afirmou o meia, que foi autor do gol do Flu no empate com o Corinthians, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Caso vença o Figueira, o Fluminense chegaria aos 34 pontos no Campeonato Brasileiro. Contando com um cenário mais otimista, que seria uma derrota ou empate do Grêmio contra o Botafogo, também em jogo atrasado do torneio nacional, o Tricolor das Laranjeiras ficaria a apenas três pontos do G4, ingressando de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2017.

Com vontade de atuar para poder ajudar o Flu na luta por uma vaga no G4, Marquinho acredita que ainda pode contribuir muito para o desempenho de sua equipe na temporada. “Eu sou um concorrente à vaga de titular. Eu me considero um jogador que vai ajudar. Não vim aqui pisar em ninguém. Todos têm de melhorar, eu especialmente. Deu para ver, para mim mesmo, que posso dar mais e que posso ser titular. É um começo de temporada para mim, então, estou tentando fazer o máximo para entrar no ritmo logo”, garantiu.

O duelo entre Fluminense e Figueirense neste sábado está marcado para as 16 horas. O jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputado no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ).

