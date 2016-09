Levir visita categorias de base do Flu e garante: “Vão sair bons frutos daqui”

Next

O técnico Levir Culpi, do Fluminense, mostrou que está conectado com o que acontece nas categorias de base do clube que dirige. Nesta quarta-feira, o comandante visitou Xerém, famoso local onde o Tricolor forma seus atletas.

Além de conhecer o local, Levir conversou com os técnicos de todas as categorias, além de passar pelos sete campos que fazem parte da estrutura do local. Ao fim da visita, Culpi mostrou-se impressionado.

“Estou surpreso. Não imaginei que fosse um trabalho tão grandioso. A gente escuta, mas quando vê pessoalmente é diferente”, afirmou o treinador, ao site oficial do clube, antes de concluir, animado: “O Fluminense vai colher bons frutos daqui”.

O coordenador da base, Marcelo Veiga, também vibrou com a presença de Levir em Xerém. “A presença do Levir Culpi aqui em Xerém é muito importante para a base e para o Fluminense. Vai de encontro com a nossa proposta de integração dos setores”, comemorou.

Voltando ao profissional, Culpi comandará o Flu nesta quinta, às 19h30 (de Brasília), diante da Chapecoense, em Édson Passos. Após bater o Atlético-MG por 4 a 2, os cariocas chegaram a 37 pontos, sonhando com um lugar no G4.

