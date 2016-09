Levir e Peter Siemsen se revoltam contra a arbitragem em Itaquera

O vestiário do Fluminense estava tomado pela revolta após o final da partida diante do Corinthians que causou a eliminação do Fluminense, da Copa do Brasil. O técnico Levir Culpi não economizou nas críticas ao árbitro Rodolpho Toski Marques. Na entrevista coletiva, o treinador do Tricolor das Laranjeiras disse que todos os lances capitais da partida favoreceram o Corinthians. Levir citou a não marcação de dois pênaltis a favor da sua equipe, além da anulação de três gols, quando a arbitragem marcou impedimento de jogadores da equipe carioca.

“Tivemos realmente seis lances importantes para interpretação do árbitro. Seis lances capitais. E o resultado foi de 6 a 0 para o Corinthians. Difícil de acreditar”, revoltou-se o treinador do Fluminense.

O presidente Peter Siemsen também disparou contra a arbitragem. O dirigente tricolor se confessou indignado com os erros, que segundo ele, foram cometidos pelo árbitro contra a equipe carioca. E ele disse que os erros contra o Fluminense se repetem nos jogos disputados em São Paulo.

“Com a mesma facilidade que foram marcados penais contra o Palmeiras na semifinal do ano passado, se tivesse o mesmo rigor de hoje, o Fluminense teria ido para final. Hoje vem outro juiz com interpretação contrária e não marca dois pênaltis para o Fluminense”, disse Siemsen.

Para o presidente tricolor, Sérgio Corrêa deveria, inclusive, repensar a arbitragem brasileira. “Viemos jogar em um estádio lindo, o Corinthians está de parabéns, mas sempre jogamos contra 12 aqui.

O presidente lembrou que o Fluminense voltará a jogar domingo em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, e espera que a CBF tome providências para que os erros contra a sua equipe não se repitam. “Hoje foi uma vergonha. Acorda, CBF!”, completou, exaltado, o dirigente tricolor.

