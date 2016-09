Levir Culpi diz que alterações causaram a virada sobre o Galo

Next

O técnico Levir Culpi estava bem humorado ao final da partida contra o Atlético-MG. Ao ser perguntado se as substituições efetuadas no Fluminense foram responsáveis pela reação, o treinador tricolor não se fingiu de modesto e, em entrevista ao canal Sportv, assumiu os méritos pelo resultado.

“Até brinquei com os jogadores, porque na hora da substituição, fizemos o gol. Aí eu falei com os jogadores: ‘Viram o dedo do técnico?'”, disse Levir.

O técnico do Fluminense disse ter convicção de que é realmente um “burro com sorte” ao manter Gustavo Scarpa em campo. “Eu iria tirar o Scarpa, porque ele errou muitos passes. Só que o Scarpa tem um chute decisivo, então é importante contar com isso”, explicou.

O veterano Magno Alves recebeu muitos cumprimentos por ter sido autor de três passes para gol e contribuído decisivamente para a virada do Fluminense. O atacante de 40 anos só lamentou não ter deixado o seu gol nas redes do Galo.

“Três assistências, só faltou o meu gol. Atribuo todo a Deus. Sem saúde não sou nada”, concluiu.

Para o meia Marquinho, o Fluminense perdeu algumas partidas em que merecia ter vencido, mas ressaltou que a vitória sobre o Atlético-MG pode ser o início de uma nova fase do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

“O importante que hoje ganhamos. Temos que pensar jogo a jogo para conquistar o nosso primeiro objetivo que é chegar no G4”, receitou.

Para a partida diante da Chapecoense, quinta-feira, em Edson Passos, o técnico Levir Culpi não poderá contar com o atacante Wellington, um dos destaques da equipe tricolor na vitória no jogo desta segunda-feira. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

