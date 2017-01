Henrique Dourado aceita a responsabilidade de vestir a camisa 9

O Fluminense segue realizando a pré-temporada em CT, no Rio de Janeiro. O técnico Abel Braga trabalha para ter o elenco entrosado visando a estreia no Campeonato Carioca, dia 28 deste mês, contra o Vasco, no Engenhão. Quem falou com a imprensa foi o atacante Henrique Dourado. O jogador chegou a ser colocado na lista de dispensa do clube, mas terá a responsabilidade de vestir a camisa 9, que era de Fred em 2016.

“Perguntaram para mim se queria vestir a 9 e aceitei. É um desafio novo. Independentemente do número de camisa, quero saber do número de gols, de assistências, de roubadas de bolas e, acima de tudo, de vitórias. É isso que fica marcado”, disse.

Sobre a responsabilidade de substituir Fred, Henrique Dourado esperar poder fazer a torcida esquecer o atacante com muitos gols na temporada.

“Independentemente do número, vestir a 9 é uma honra. Muitos jogadores importantes passaram por aqui. Quero honrar. O importante é o número de gols e vitórias. Quando um perde, obviamente, a cobrança é maior em um e outro. Nunca é no todo. Temos de assimilar. A cobrança vai existir pelo legado do Fred”, declarou.

Henrique Dourado ressaltou a importância de fazer a pré-temporada com o restante do elenco. O jogador chegou no meio da temporada passada e acabou não tendo muito destaque. Em 2017, o atacante quer ser importante para o Fluminense.

“Olha, será uma temporada em que eu tenho a oportunidade de começar com todos os companheiros. Espero poder retribuir. Dar o meu máximo, pois 2017 será melhor do que o ano passado, tenho certeza absoluta. Eu vim do meio de uma temporada. Não gosto de usar isso como desculpa. Comecei bem nas três primeiras partidas, fiz dois gols. Gosto, sim, de achar solução. A nossa equipe não se encaixou, todos caíram”, finalizou.