Gustavo Scarpa celebra gol em estreia com a camisa 10

Vídeos destaque Coletiva do técnico Zé Ricardo após vitória do Flamengo

O Fluminense não se abateu com a derrota do meio de semana para a Chapecoense e se recuperou neste domingo, ao vencer por 1 a 0 o Grêmio, em Porto Alegre. Com o resultado, os tricolores seguem na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da partida, o meia Gustavo Scarpa celebrou o feito em sua primeira partida com a camisa 10.

“Não acredito muito em sorte. Sempre trabalhei, dei meu máximo nos treinos e jogos. Claro que o primeiro jogo com a 10 acaba pesando, pois é uma camisa de muita tradição e fico feliz em conseguir marcar um gol. Estou muito feliz e espero honrar agora a camisa 10 do Fluminense”, disse.

O zagueiro Henrique exaltou a atuação da equipe e destacou que os cariocas tiveram mais chances de marcar durante a partida.

“A equipe está de parabéns, pois mostrou muita dedicação durante toda a partida. Tivemos mais chances claras de gol e merecemos esta vitória. Sabemos da importância destes pontos na briga pelo G4 e vamos seguir focados nisso”, declarou.

O Fluminense terá nesta semana dois confrontos contra o Corinthians, ambos em São Paulo. Nesta quarta-feira, o duelo será válido pela Copa do Brasil. Já no domingo, a partida será pelo Campeonato Brasileiro.

Recomendado para você