Gum comemora volta a Edson Passos: “Passou a ser a nossa casa”

O Fluminense não faz boa campanha no Campeonato Brasileiro e está somente no meio da tabela classificação. No entanto, os tricolores ainda estão vivos na Copa do Brasil e vão encarar o Corinthians, nesta quarta-feira, em Edson Passos, pelas oitavas de final da competição. O zagueiro Gum exaltou o fato da equipe carioca poder atuar novamente na capital por conta do apoio da torcida.

“Sem dúvida. Em questão de ambiente, torcida, Edson Passos passou a ser nossa casa. Temos a consciência de que precisamos fazer um grande jogo para que essa união com a torcida nos faça chegar a mais vitória no estádio”, disse o zagueiro.

Gum ainda ressaltou que o Fluminense precisa tomar cuidado contra o Corinthians, principalmente para não sofrer gols em casa, já que os tentos anotados como mandante valem como critério de desempate para classificação às quartas de final do torneio mata-mata.

“Interessante é não levar gol em casa para levarmos uma vantagem boa para São Paulo. Precisamos aproveitar bem esse jogo como mandante e depois garantir a classificação”, finalizou.

O Fluminense volta a atuar em Edson Passos após mais de um mês devido as Olimpíadas no Rio de Janeiro. No estádio, os tricolores venceram Cruzeiro e Figueirense pelo Campeonato Brasileiro.

