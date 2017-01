Fluminense vence último jogo-treino antes de estreia oficial na temporada

O Fluminense disputou seu último jogo-treino antes da estreia oficial em 2017. No CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva, a equipe de Abel Braga venceu o Madureira por 2 a 1, de virada. Pelo lado do Tricolor das Laranjeiras, Pedro marcou duas vezes, após Luciano Naninho abrir o placar para a equipe visitante.

Este foi o terceiro jogo-treino do Flu visando à temporada. Nos outros dois, contra Serra Macaense e Friburguense, vitórias mais tranquilas, por 6 a 1 e 3 a 0, respectivamente.

Agora, a programação pensada por Abel Braga prevê folga aos atletas neste sábado e reapresentação na manhã de domingo, para o elenco seguir os treinos, tendo em vista o início das competições oficiais de 2017.

Na terça-feira, às 20 horas (de Brasília), em Juiz de Fora, o Fluminense estreia na temporada diante do Criciúma, pela Primeira Liga, torneio vencido pela equipe em 2016. Para a partida, Abel já sabe que não terá Gustavo Scarpa, convocado para o amistoso da Seleção Brasileira contra a Colômbia. Marcos Júnior deve jogar.

No Carioca, o primeiro compromisso é no domingo, dia 29, às 17 horas (de Brasília), já em clássico contra o rival Vasco, no estádio Nilton Santos.