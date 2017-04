Fluminense prepara jogo perfeito contra o Goiás

Um jogo perfeito para encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Esse é o pensamento do Fluminense para o confronto de ida contra o Goiás nesta quinta-feira, às 21h30(de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Como o regulamento da competição acaba privilegiando os times que conseguem marcar gols como visitantes, essa será a estratégia do Tricolor no Centro Oeste brasileiro.

“Sabemos da importância de termos um jogo perfeito taticamente, sem permitir que o nosso adversário controle as ações e nos assuste. Temos que conseguir um grande desempenho para neutralizarmos o rival e marcarmos gols. Se ganharmos ou se conseguirmos gols vamos dar um passo muito importante para garantirmos a classificação no confronto de volta. Esse tem sido o segredo da Copa do Brasil nos últimos anos”, disse o goleiro Diego Cavalieri.

O zagueiro Henrique pensa de maneira parecida.

“A Copa do Brasil é uma competição diferente porque leva em consideração o gol marcado como visitante, assim como acontece na Copa Sul-Americana. Portanto, quando acontece de fazer a primeira partida em casa, como será o caso do Goiás, tenho convicção de que vamos conseguir dar um passo grande se marcarmos gols. Logicamente que a tarefa não é das mais tranquilas, pois vamos conciliar pressão em cima do adversário com um sistema sólido, que não dê espaço para os contra-ataques”, disse o defensor.

Depois de poupar os titulares na derrota de 3 a 1 para o Botafogo, pelas semifinais da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, o técnico Abel Braga vai promover a volta deles contra o Goiás. O elenco trabalhou jogadas de bola parada e fez uma atividade tática na manhã desta terça-feira, no Centro de Treinamento Antonio Pedro. Henrique chegou a cair por conta de dores no tornozelo esquerdo, mas foi apenas um susto e o xerife tricolor não chega a ser preocupação para o choque contra os goianos. Nesta quarta-feira o time volta a treinar pela manhã, quando o treinador deverá definir a escalação. Depois a delegação embarca para Goiás. Até aqui o Fluminense já passou por três adversários na Copa do Brasil: Globo-RN, com uma goleada de 5 a 2 no Rio Grande do Norte; Sinop, com triunfo por 3 a 1 no Mato Grosso;e Criciúma com triunfo por 3 a 2 em casa após empate por 1 a 1 em Santa Catarina.