Fluminense prega mais maturidade no Campeonato Brasileiro

O Fluminense conseguiu um importante resultado neste fim de semana, ao bater o Figueirense por 3 a 2 em jogo reprogramado do primeiro turno. Com o triunfo, o time chegou aos 34 pontos, ficando apenas três atrás do Corinthians, que hoje fecha o G4, a zona de classificação para a Copa Libertadores. Apesar das comemorações, o técnico Levir Culpi e os jogadores entendem que é preciso algo a mais para que os objetivos sejam alcançados.

Na opinião do comandante, o time ainda vem dando sinais de imaturidade, como no próprio jogo contra os catarinenses, quando permitiu o empate após abrir dois gols de vantagem. Se não fosse o tento salvador do atacante Magno Alves, o Tricolor passaria a semana lamentando dois pontos perdidos.

Justamente para que situações como essa não se repitam, o Fluminense trabalha em busca de crescimento. “Precisamos encontrar a maturidade, o que ainda não conseguimos neste Campeonato Brasileiro. O time ainda vem sofrendo momentos nos quais dá um branco, o que não pode acontecer. Só não usei a caixinha de remédio ainda porque não era a hora. Mas temos que trabalhar muito neste aspecto, pois a reta final da competição vai exigir muito mais do que exigiu até aqui, o que não é pouco”, analisou Levir.

O zagueiro Henrique concorda. “Não podemos cometer alguns erros bobos e infantis a essa altura do campeonato, literalmente falando. O Fluminense tem condições de estar muito acima na tabela de classificação e até já estaria, se não tivesse desperdiçando alguns pontos bobos, que ficaram pelo caminho apenas por erros nossos, sem jamais querer desmerecer o esforço e competência dos nossos adversários. Mas, no futebol, se tem que aproveitar os momentos certos para somar pontos e tirar proveito também dos erros dos adversários. Quando nós erramos, os demais aproveitam e, por isso mesmo, não podemos cometer tantos erros, seja na frente, seja na parte de trás. Tenho certeza de que estamos evoluindo”, afirmou o defensor, conhecido pela liderança que consegue impor aos companheiros de elenco.

Como a segunda-feira foi apenas de trabalho regenerativo, Levir Culpi só irá definir no treino previsto para a manhã desta terça-feira, nas Laranjeiras, a escalação para o confronto com o Botafogo, na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Arena Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este compromisso, o treinador terá o retorno do zagueiro Gum, que cumpriu suspensão contra o Figueirense e reaparece na vaga de Renato Chaves. Após a atividade desta terça-feira começa o período de concentração para a partida contra o Glorioso.

