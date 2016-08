Fluminense lamenta gol sofrido, mas mostra confiança na classificação

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 com o Corinthians pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado pode ser considerado ruim para os tricolores, que sofreram um gol dos paulistas no Rio de Janeiro e terão que buscar a classificação em São Paulo sem contar com o 0 a 0.

“Sabemos que tomar um gol seria ruim. Agora, teremos que fazer gols na volta para para conquistar a classificação. Saímos a frente no placar, e o Corinthians veio para o ataque conseguiu o empate. Precisamos ter calma e saber que o confronto está aberto”, analisou o goleiro Diego Cavalieri.

Já o meia Marquinho, autor do gol da equipe tricolor na partida, destacou a atuação abaixo da média do Fluminense. No entanto, o jogador foi mais um dos que mostraram confiança para o jogo da volta, na capital paulista.

“Temos de jogar de igual para igual em São Paulo. Perdemos mais para nós mesmos nesta noite. Temos de analisar o que aconteceu no segundo tempo e corrigir os erros”, pregou.

