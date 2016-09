Fluminense deverá ter Marcos Junior contra o Atlético-MG

O técnico Levir Culpi teve uma boa notícia ao comandar o treino do Fluminense na manhã desta sexta-feira, nas Laranjeiras. O treinador viu o atacante Marcos Junior participar normalmente da atividade e encaminhar a sua presença no time que vai enfrentar o Atlético-MG na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Giulitte Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 24 rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

Fred se prepara para reencontro com o Flu e não promete comemoração

Substituto de Cavalieri, Julio Cesar se diz pronto para ser titular

Marcos Junior passou a ser dúvida para o jogo após reclamar, na atividade de quinta-feira, de dores na coxa esquerda. Constantemente o jogador vem se queixando, porém, nesta sexta-feira deu sinais de que está recuperado.

Na atividade Levir Culpi trabalhou a questão da finalização para ver se melhora o desempenho do time, que fracassou na derrota de 1 a 0 para o Botafogo na quarta-feira. O atacante Henrique Dourado marcou um belo gol. Porém, o treino não chegou a ser completo, pois boa parte dos atletas que disputaram o clássico ficou na academia ou dando voltas ao redor do gramado.

Se vai contar com Marcos Junior, Levir já sabe que perdeu, por tempo indeterminado, o goleiro Diego Cavalieri, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda. Júlio César será o substituto.

“Estamos aqui falando muito de perdas. É a mesma coisa de se perder um jogador como o Fred, é um cara marcante na história do clube, que cresce em momentos decisivos. Mas não podemos lamentar isso. É uma oportunidade para o Júlio César. Às vezes da desgraça de um, aparece a oportunidade de outro. Perdemos o Fred, o Diego Souza, mas você não lamenta, dá força para quem vai jogar”, disse Levir, comparando o caso do goleiro com os jogadores que deixaram o clube.

Neste sábado o elenco volta a treinar na parte da manhã, só que na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), em preparação para a partida que irá marcar o reencontro do técnico Levir Culpi com o artilheiro Gred.

Os dois chegaram a ter problemas de relacionamento no Fluminense. Levir brincou com a pergunta sobre o tema na entrevista coletiva desta sexta-feira. “Dá para ficar sem falar? Olha, a sensação dele é igual. Jogar contra o time que já passou, tem muitos amigos, é uma situação difícil, é constrangedor. Mas é normal. Cumprimenta, deseja boa sorte e vai para o jogo”, disse.

Ele também brincou sobre o que espera de Fred. “Nós vamos torcer para ele errar tudo, não vamos torcer para jogar bem. Por isso o futebol é bom. É do bem, pronto, é por aí. Agora, dentro de campo, vamos torcer para escorregar, errar tudo que é chute”, finalizou.

Recomendado para você