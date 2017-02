Flu e Inter duelam no Beira-Rio pela liderança do Grupo A na Primeira Liga

Um choque de líderes. Assim pode ser definido o confronto entre Internacional e Fluminense, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo A da Primeira Liga. Os dois times estrearam com triunfo, somam três pontos, e o ganhador vai ficar com a classificação praticamente assegurada para as quartas de final.

O Tricolor passou pelo Criciúma por 3 a 2 no seu primeiro jogo, enquanto os colorados bateram o Brasil de Pelotas por 2 a 1. Abel Braga, técnico do Fluminense e profundo conhecedor do Internacional, o qual conduziu ao título do Mundial de Clubes da Fifa em 2006, acredita que o duelo tem tudo para ser muito equilibrado.

“É começo de temporada, as duas equipes ainda não chegaram nem perto de atingirem o seu ideal e, por isso mesmo, a tendência é que a gente tenha um confronto marcado pelo equilíbrio. Não tem muito como fugir disso. O Internacional é muito forte em casa e precisa fazer o resultado. O Fluminense vem buscando a sua maneira de atuar e acredito que qualquer coisa possa acontecer”, avisou Abel.

Apesar do equilíbrio previsto por Abel, os dois times estão fazendo campanhas diferentes em seus respectivos Estaduais. O Fluminense fez 3 a 0 na Portuguesa no domingo e tem 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Já o Colorado perdeu por 2 a 1 para o Novo Hamburgo na segunda rodada do Campeonato Gaúcho, competição pela qual ainda não conseguiu ganhar. Antônio Carlos Zago, porém, comandante do Inter, acredita que isso não vai atrapalhar a sua equipe.

“Acredito que o jogador que não esteja acostumado a trabalhar com pressão ou que não queira ser criticado deve jogar outro esporte que não seja futebol, e muito menos jogar em um clube de massa, grande e de tradição como é o Internacional. Portanto, no meu entender, meus jogadores estão preparados para esta cobrança durante o jogo contra o Fluminense, pois perdemos no Estadual. Vamos em busca de uma vitória”, disse Zago.

“Estamos pensando agora apenas na Primeira Liga, pois o Fluminense é o nosso próximo adversário. Não podemos pensar no Estadual senão vamos tropeçar. Temos que vencer nesta quarta-feira pois assim vamos encaminhar a classificação”, avisou o goleiro Danilo Fernandes.

Curiosamente, o Fluminense foi responsável por rebaixar o Internacional para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, ao segurar empate por 1 a 1 com o Colorado na última rodada. Na visão dos cariocas, esse fato não vai gerar interferência no duelo desta quarta-feira.

“Não acerdito que possa existir interferência, pois é um momento completamente diferente e alguns jogadores sequer estavam aqui quando aconteceu aquilo. Portanto, quando a bola rolar, como sempre, os atletas pensarão apenas no que está por vir”, disse o meia Marcos Júnior.

Em termos de escalação, os dois times deverão preservar jogadores por conta do excesso de partidas neste começo de temporada. No Fluminense, Abel Braga já antecipou que dentre os nomes preservados estará o do atacante Henrique Dourado, com desgaste muscular.

Pelo lado do Internacional, Zago faz mistério. O lateral-direito Ceará, com dores no pé esquerdo, foi vetado. Junio assume o posto. Nomes como o volante Rodrigo Dourado e o meia argentino Andrés D´Alessandro serão preservados.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 8 de fevereiro de 2017 (Quarta-feira)

Horário: 19h30(de Brasília)

Árbitro: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Magno Arantes Lira (MG)

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes, Junio, Paulão, Klaus e Carlinhos; Anselmo, Charles, Alemão e Valdívia; Brenner e Nico López

Técnico: Antônio Carlos Zago

FLUMINENSE: Júlio César, Wellington Silva, Renato Chaves, Henrique e Léo; Douglas, Jefferson Orejuela, Marquinho e Marcos Júnior; Wellington e Pedro

Técnico: Abel Braga