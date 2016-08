Derrota para o Palmeiras não abala confiança de Levir no futuro da equipe

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

A derrota para o Palmeiras não reduziu a confiança do técnico Levir Culpi nas possibilidades de o Fluminense chegar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Em depoimento reproduzido pelo site oficial do clube, o treinador disse que o mau resultado de Brasília pode ser encarado como um acidente de percurso e garante que o Fluminense está bem vivo na briga por uma vaga na Libertadores.

Para Levir, não existe nenhum time muito superior aos outros na competição e o Fluminense só precisa de uma sequência positiva para entrar novamente na briga para ficar entre os primeiros. “Temos um jogo a menos ainda. Acredito que vamos disputar as primeiras posições”, disse.

O técnico tricolor analisou a derrota para o Palmeiras, considerou que o adversário mereceu o resultado, mas se confessou incomodado com o número de faltas e o excesso de simulações por parte dos jogadores das duas equipes. Para Levir, os atletas brasileiros estão exagerando nas tentativas de ludibriar as arbitragens. “Aconteceu tudo que não queria ver. Muita simulação dos dois times. Isso merece uma reunião de técnicos e jogadores”, afirmou.

O técnico do Fluminense disse que que vem acontecendo no futebol brasileiro é desonestidade e reflexo da falta de educação. Levir explicou que a população é educada para tirar vantagens de tudo. “Precisamos lutar contra isso. Quem faz isso é mentiroso e desonesto. Também fui educado assim, mas agora tento mudar”, declarou.

Nesta quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h45, no Giulite Coutinho, em Edson Passos. A diretoria tricolor espera um grande público, uma vez que alguns setores do estádio já estão com lotação esgotada.

A questão do estádio, inclusive, segue como uma grande preocupação da diretoria do Fluminense. Depois de receber muitas críticas por negociar o mando de campo de algumas partidas, o presidente divulgou uma nota oficial para justificar sua atitude. No documento, o clube garante que tinha a intenção de mandar o compromisso com o Palmeiras no Rio de Janeiro, mas a a Polícia Militar decidiu não liberar o jogo na Região Metropolitana em razão de todo o efetivo ter trabalhado sem folga durante as Olimpíadas. E que foi aberta uma exceção para o compromisso de quarta-feira, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

A diretoria do Fluminense ainda enviou um ofício ao Comitê Organizador da Rio 2016 solicitando mandar os jogos com o Flamengo, em 12 de outubro, e São Paulo, para o estádio do Maracanã. O estádio está cedido até o dia 30 do referido mês aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ainda não há resposta por parte do comitê.

