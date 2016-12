CT do Flu é invadido por homens armados e seguranças ficam feridos

O Fluminense teve seu recém-inaugurado centro de treinamento invadido por homens armados no fim da tarde da última sexta-feira e houve troca de tiros com a polícia. Agredidos pelos indivíduos, os dois seguranças que estavam no local foram feridos, mas passam bem.

O Centro de Treinamento Pedro Antonio Ribeiro da Silva, inaugurado no último mês de outubro, é monitorado por câmeras de segurança e a polícia foi rapidamente acionada. Após a chegada ao local, houve troca de tiros e um dos invasores acabou preso pelas autoridades.

Os seguranças feridos foram levados ao Hospital Lourenço Jorge e estão fora de perigo. De acordo com nota oficial emitida, o incidente ocorrido no fim da tarde de sexta-feira não teve maiores consequências e os indivíduos saíram sem roubar nada.

“Nada de mais grave aconteceu. Os bandidos não conseguiram levar nada do CT. Todas as medidas estão sendo tomadas e o Fluminense conta com o apoio e todo o empenho do poder público para que incidentes como este não voltem mais a ocorrer”, diz o comunicado.