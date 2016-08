Após boa sequência em Édson Passos, Flu minimiza partida em Brasília

A diretoria do Fluminense vem recebendo muitas críticas por ter vendido o mando de campo do duelo do próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Palmeiras. A partida acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), justamente em um momento que o time não perde há quatro partidas e luta para encostar no G-4. Os cariocas têm 31 pontos no Campeonato Brasileiro e ocupam o oitavo lugar.

Apesar dessa realidade, os jogadores preferem minimizar o fato. “Nós encontramos a nossa casa em Edson Passos. Com certeza, a gente sente falta quando não joga lá. Em Brasília, o Fluminense também conta com um grande número de torcedores e tenho convicção de que eles nos apoiarão nesta partida. O jogo tem muito apelo e com certeza os tricolores estarão conosco, nos empurrando para uma vitória”, analisou o zagueiro Henrique.

O atacante Henrique Dourado é mais um a apostar na força da torcida da capital federal. “O Fluminense conta com o apoio de torcedores em qualquer lugar. Em Brasília, já jogamos para bons públicos e somos bem recebidos pela torcida. Com certeza vão nos apoiar muito, pois uma vitória vai nos colocar em uma condição muito positiva na tabela”, disse o centroavante.

Em termos de escalação, o Fluminense deve ter duas modificações em relação ao triunfo contra o Santa Cruz, por 1 a 0. Os meias Marcos Junior e Cícero retornam de suspensão e reaparecem nas vagas, respectivamente, de Edson e Danilinho. O time foi confirmado na manhã desta sexta-feira, durante treino realizado na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro (RJ).

Dessa forma, o Tricolor vai a campo no domingo com a seguinte escalação: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Cicero e Gustavo Scarpa; Marcos Junior, Wellington e Henrique Dourado.

Neste sábado pela manhã, os jogadores participam de uma atividade recreativa e depois a delegação embarca para Brasília, para enfrentar o líder do Brasileirão.

