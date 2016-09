Apesar de mistério, Levir indica entrada de Chávez contra o Figueira

Esconder o jogo parece ter sido uma das maneiras que Levir Culpi encontrou de manter o bom momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro. No último treino antes da partida contra o Figueirense, às 16h horas deste sábado, em Edson Passos, o treinador fez mistério e preferiu esconder a equipe que pretende utilizar como titular. No entanto, o que pôde ser confirmado foi a entrada de Renato Chávez no lugar do zagueiro Gum, suspenso.

Grande parte do treinamento desta manhã ficou marcada pelo tradicional “rachão” entre os jogadores. Um dos destaques das atividades ficou por conta de Gustavo Scarpa, que esbanjou habilidade trabalhando as cobranças de falta.

Além da mexida no setor defensivo, Levir indicou que pode fazer uma alteração no meio-campo tricolor. Isso porque Marcos Júnior entrou no lugar de Marquinho diversas vezes durante as atividades. A dor de cabeça para o treinador é maior porque Marquinho, apesar de não estar em grande forma física, foi o autor do gol carioca no empate contra o Corinthians, na quarta-feira.

Buscando voltar a encontrar o caminho das vitórias no Brasileirão, depois de perder para o líder Palmeiras no último domingo, a equipe das Laranjeiras pode, neste final de semana, colar no G4 e ficar a apenas três pontos do Timão, quarto colocado da tabela. O duelo contra o Figueira é adiado e vale pela 18ª rodada da competição.

