Abel confirma mais dois jogos-treino antes de estreia na Primeira Liga

O técnico Abel Braga confirmou neste domingo que o Fluminense irá realizar mais dois jogos-treino antes da estreia na Primeira Liga, no dia 24 de janeiro, contra o Criciúma.

“Faremos três antes da estreia porque o nível de preparação evoluiu muito. Estamos treinando com bola desde o segundo dia, uma coisa que há anos atrás não era usual. No jogo-treino é o trabalho mais parecido com a partida, dá para analisar bem, apesar de não ter a mesma intensidade. Dá para corrigir aquilo que foi feito na semana”, contou o treinador.

Neste sábado o elenco tricolor recebeu folga, e volta a trabalhar na pré-temporada neste domingo. O treinador, no entanto, afirmou que ainda não decidiu o time que deve estrear no torneio nacional.

“Já vim com um time na minha cabeça, os jogadores que vão mostrar se estou certo ou errado. Ainda existem dúvidas, mas vou começar dessa forma porque é uma equipe que está com uma semana a mais de trabalho”, completou.

No primeiro jogo-treino do ano, goleada de 6 a 1 sobre o Serra Macaense. O atacante Henrique Dourado foi o principal nome do jogo, marcando três gols. Completaram a goleada Marcos Junior, Marquinho e Sornoza. O último, recebeu muitos elogios de Abel, que espera poder contar com o equatoriano e seu compatriota, Orejuela, na estreia da Primeira Liga.

“Se a coisa continuar correndo bem, os equatorianos devem jogar já na estreia da temporada. Pelo menos um dele vai. A primeira semana do Sornoza foi incrível. É um cara muito solto, à vontade, brincalhão. Ele joga futebol brincando”, finalizou Abel.