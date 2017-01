Abel Braga comanda primeiro coletivo do Fluminense na temporada

Os jogadores do Fluminense participaram do primeiro coletivo da equipe em 2017 neste domingo. Sob o comando do técnico Abel Braga, a equipe trabalhou pela manhã com a presença dos dirigentes na arquibancada e de jogadores dos juniores completando em campo.

No CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva, Abel comandou o jogo de cerca de uma hora e fez alguns apontamentos durante o coletivo. Pedro Abad, presidente do Tricolor, Fernando Veiga, vice de futebol, e Alexandre Torres e Marcelo Teixeira, gerentes, assistiram o treinamento no CT.

Tendo apenas parte do elenco disponível, o técnico contou ainda com a presença dos meio-campistas Alex, Renato e João Victor e dos atacantes Felipe e Patrick, todos da equipe júnior do Fluminense.

Logo após o coletivo, os jogadores fizeram atividades de recuperação. Nesta segunda-feira, o plantel de Abel Braga estará finalmente completo, já que o segundo grupo irá se reapresentar no período da manhã para exames.