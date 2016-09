Zé Ricardo evita criticar a arbitragem por expulsão de Márcio Araújo

A expulsão do volante Márcio Araújo foi bastante lamentada pelo Flamengo ainda no primeiro tempo do importante jogo contra o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, no Palestra Itália. A partir então, o técnico Zé Ricardo se viu obrigado a substituir Diego pelo colombiano Cuéllar e a depender dos contra-ataques para incomodar o adversário. Chegou a comemorar um gol, de Alan Patrick, mas lamentou a jogada em que Gabriel Jesus empatou a partida em 1 a 1 nos minutos finais.

Apesar de o cartão vermelho mostrado a Márcio Araújo ter prejudicado os seus planos em São Paulo, Zé Ricardo não fez qualquer crítica ao árbitro André Luiz de Freitas Castro ao final da partida. “Eu estava distante do lance e não tenho que fazer comentários, dizendo se foi ou não uma falta para cartão. O juiz estava ali. Infelizmente, a gente perdeu um jogador de contenção. Acontece. O time tem que estar preparado para jogar também em inferioridade numérica”, analisou o técnico.

O fato é que o próprio Zé Ricardo já estava propenso a sacar Márcio Araújo, temendo o cartão vermelho. O jogador, que defendeu o Palmeiras entre 2009 e 2013, havia sido punido com o amarelo e começava a ficar visado pela arbitragem. “Pensei por causa do conjunto da obra. Não só pelas faltas, mas também pela pressão da torcida para que houvesse mais um cartão para o Márcio. Só que eu entendia que daria para levar até o intervalo. Infelizmente, não deu”, lastimou o comandante flamenguista.

Sem Márcio Araújo, Zé Ricardo optou por sacrificar a presença de Diego em campo, uma vez que já percebia o meia desgastado fisicamente. A estrela do Flamengo compreendeu a decisão. “É difícil sair assim, pois todos queremos participar de um jogo como esse. Quando subiu a plaquinha com o meu número, demorou para a ficha cair. Só que respeito o treinador. Ele tem total autoridade para escolher quem sai. E está todo o mundo de parabéns pelo resultado que conquistamos”, disse.

O empate deixou o Flamengo com 46 pontos ganhos, um atrás do próprio Palmeiras na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. “Faltam 13 rodadas ainda. A gente deve estar brigando lá em cima no final. Hoje, vamos comemorar porque, se deixássemos a vantagem deles subir para quatro pontos, o que já é mais do que uma rodada, ficaria difícil. Eles ainda têm um saldo de gols muito grande para cima da gente. Por tudo isso, saímos satisfeitos daqui”, decretou Zé Ricardo.

