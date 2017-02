Zé Ricardo destaca vitória, mas ainda espera evolução do Flamengo

Dois jogos, duas vitórias e a liderança do grupo no Campeonato Carioca. Mesmo assim, o técnico Zé Ricardo acredita que o Flamengo ainda está longe de ser um time perfeito. Na entrevista coletiva, o treinador rubro-negro explicou que ficou satisfeito com os resultados, mas que espera a evolução da equipe da Gávea nas próximas partidas.

“O Flamengo tem a obrigação de ser sempre ofensivo, e tem mostrado isso, mas ainda quero ver a equipe mais equilibrada”, afirmou o comandante, após a vitória desta quarta-feira contra o Macaé.

Para Zé Ricardo, o time precisa se tornar tão eficiente na defesa como no ataque, porque só assim vai seguir competitivo e em condições de conquistar grandes vitórias. O treinador disse que esperava que o Macaé fosse atuar no contra-ataque, já que possui jogadores rápidos, mas elogiou sua equipe, que soube neutralizar a principal arma do adversário e ainda criou condições para obter uma vitória tranquila.

Para o jogo diante do Nova Iguaçu, sábado, pela terceira rodada da competição, Zé Ricardo não poderá contar com o meia Everton, que vai cumprir suspensão por ter sido expulso no jogo desta quarta-feira. O treinador garantiu que é cedo para definir o substituto, mas admitiu que, para não alterar o esquema que vem dando certo, poderá promover a entrada de Adryan, que participou do jogo de estreia contra o Boavista.