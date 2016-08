Zé Ricardo abre possibilidade para um Fla mais ofensivo diante do Figueira

Fotos destaque Veja fotos no treino do Corinthians

O Flamengo entra em campo diante do Figueirense nesta quarta-feira precisando reverter uma grande desvantagem para avançar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após perder o jogo de ida no Orlando Scarpelli por 4 a 2, o Rubro-Negro vai precisar vencer no mínimo por dois gols de diferença para avançar. Sabendo da necessidade de balançar as redes, o técnico Zé Ricardo abriu possibilidade para a escalação de uma equipe mais ofensiva para a partida.

“Devemos ter algumas alterações. Testamos algumas opções no trabalho de hoje. Tivemos pouco tempo para fazermos alguma mudança muito drástica, mas acreditamos que podemos ser um pouco mais ofensivos. No entanto, ainda não há confirmação quando a isso. Estudaremos um pouco mais as opções, estudaremos mais o adversário e, então, tomaremos uma decisão”, declarou o treinador.

Com isso, há a possibilidade do treinador abrir mão de um volante para a partida e escalar um meia ofensivo a mais ao lado de Diego. Outra mudança é a entrada de Leandro Damião na equipe titular, já que os atacantes Guerrero e Felipe Vizeu estão com a Seleção Peruana e a Seleção Brasileira Sub-20, respectivamente. Com isso, a escalação para o duelo que será disputado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pode ter Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão (Mancuello) e Diego; Gabriel, Everton e Leandro Damião.

O treinador também admitiu que a partida deve apresentar muitas dificuldades para o Flamengo. No entanto, mostrou que tem confiança de que sua equipe tem boas chances de reverter a desvantagem. “É uma partida que será iniciada com placar adverso e com as dificuldades que a equipe do Figueirense impõe. Temos consciência do que precisamos fazer e o quanto será difícil. Precisamos ser intensos, mas também inteligentes. Se tivermos equilíbrio ofensivo e aproveitarmos nossas oportunidades, temos condições de reverter esse placar. Os atletas estão conscientes e sabem da importância dessa partida”, garantiu.

Outra grande novidade para o jogo é o retorno do atacante Emerson Sheik à lista de relacionados. O jogador deve iniciar o duelo no banco de reservas e tem boas chances de entrar no segundo tempo de partida.

Veja a lista dos relacionados para a partida contra o Figueirense:

Goleiros: Alex Muralha, Paulo Victor e Thiago

Zagueiros: Rafael Vaz, Réver, Donatti e Juan

Laterais: Pará, Rodinei e Jorge

Meias: Diego, Márcio Araújo, William Arão, Cuéllar, Alan Patrick e Mancuello

Atacantes: Leandro Damião, Everton, Gabriel, Fernandinho e Emerson Sheik

