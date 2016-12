Vitinho anima torcida do Flamengo, mas não confirma acerto “ainda”

O torcedor do Flamengo ganhou um bom motivo para acreditar na chegada de Vitinho ao clube em 2017. Na noite desta quarta-feira, antes do Jogo das Estrelas, no Maracanã, o atacante admitiu que está negociando com os clube carioca e ressaltou toda sua vontade em defender o Rubro-negro, apesar de toda a complexidade para um acordo, principalmente em função da parte financeira.

“Seria uma honra enorme jogar no Flamengo, ainda mais sendo o clube do meu coração, mas não tem nada certo ainda. Então, não adianta ficar falando. A princípio, volto para a Rússia”, comentou o jogador, antes de ir a campo para a festa promovida por Zico, o maior ídolo da Gávea.

Vitinho tem apenas 23 anos e foi um dos poucos atletas do Internacional que conseguiu se desvincular da campanha que culminou no rebaixamento inédito dos Colorados no Campeonato Brasileiro. Com contrato até 2018 com o CSKA, o atacante tem um salário considerado alto para os atuais padrões brasileiros e custaria cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 28 milhões), já que os russos não pretendem ceder Vitinho por um novo empréstimo.

Pelo Inter esse ano, Vitinho marcou oito gols em 28 partidas pelo nacional por pontos corridos. Em toda a temporada, foram 14 gols ao todo em 47 jogos. Apesar de sofrer com as lesões, Vitinho cansou de salvar o Inter e se transformou em uma das poucas esperanças do clube para evitar o descenso, o que não acabou sendo suficiente.