Vice jurídico do Fla teme por segurança contra o Verdão e promete recurso

A punição inédita do Supremo Tribunal de Torcida Desportiva, em decorrência de confusões no dia 5 de junho, foi considerada incoerente para Flamengo. Na visão do vice-presidente jurídico do clube, Flávio Willeman, apesar de estar feliz com o fato de não ter que jogar com portões fechados, disse que a decisão foi injusta para o Rubro-negro, no que diz respeito ao jogo contra o Palmeiras, o primeiro contemplado pelas sansões, e admitiu temer pela segurança do duelo.

“Por um lado ela (a decisão) tem aspectos muito positivos, porque não procura punir o clube com portões fechados e impondo uma sansão mais gravosa. Mas o Flamengo acaba sendo prejudicado, porque o julgamento se iniciou com o Palmeiras tendo a perda de mando de campo e jogando com portões fechados. Agora, o Palmeiras joga dentro de sua casa, com a sua torcida, e o Flamengo foi privado de ter a carga de 10% dos ingressos”, apontou o dirigente, logo depois do julgamento no começo da tarde desta quinta-feira.

Como decidido pelo STJD para o confronto com os cariocas, o Palmeiras não poderá vender ingressos apenas para o setor Gol Norte do Palestra Itália, já os visitantes não terão qualquer ingresso à disposição. Esta medida, na visão de Willeman, além de não atender ao que chamou de “regra de equidade”, acaba por representar um risco à torcida rubro-negra, que pode, mesmo com a medida, se infiltrar e adquirir entradas reservadas para os alviverdes.

“Preocupa ao Flamengo o fato de não ter ingresso nenhum à disposição para servir a sua torcida. Mas a torcida do Flamengo pode, se quiser, por ser consumidor, ir ao jogo e isso pode representar um problema para a segurança do jogo contra o Palmeiras”, completou.

De acordo com a punição, o Flamengo, como visitante (contra Palmeiras, São Paulo e Fluminense), não poderá contar com a torcida. Já como mandante, o time da Gávea terá que barrar a presença de torcedores organizados, além de ter que disponibilizar 20% a menos dos ingressos para os confrontos diante de Figueirense, Cruzeiro e Santa Cruz. Willeman garantiu que o departamento jurídico do Fla recorrerá da decisão.

“É a decisão final da Justiça desportiva, até que ela seja revista. O Flamengo vai procurar recorrer a tempo aos auditores. Porque esta parte da decisão não atende uma regra de equidade”, declarou.

