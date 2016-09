Torcida faz nova festa em aeroporto no desembarque do Flamengo

Vídeos destaque Paulo Nobre se envolve em confusão com torcedor do Flamengo

O empate por 1 a 1 com o Palmeiras teve sabor de vitória para o Flamengo. Ao menos é o que indica a recepção da torcida rubro-negra, que mais uma vez lotou o Aeroporto Santos Dumont, desta vez na chegada dos atletas ao Rio de Janeiro.

As informações indicam que cerca de mil torcedores estiveram no desembarque flamenguista, número bem abaixo dos quase seis mil que foram no desembarque do time, há dois dias, antes do jogo em São Paulo.

Após 25 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 47 pontos ganhos, um a menos que o líder Palmeiras. O elenco volta a treinar nesta sexta-feira e terá seu próximo compromisso no domingo, quando encara o Figueirense, no Pacaembu.

