Reservas do Flamengo vencem América-MG e mantêm liderança

Mesmo atuando com uma equipe reserva, o Flamengo não encontrou dificuldades para derrotar o América-MG por 1 a 0, em partida disputada na noite desta quinta-feira, no estádio Bezerrão, no DF, pela Primeira Liga. O resultado fez a equipe rubro-negra chegar aos seis pontos ganhos, mantendo a liderança isolada do Grupo B, enquanto o Coelho soma apenas um ponto e ocupa a terceira colocação.

A equipe carioca foi bem melhor durante os 90 minutos, diante de um adversário lutador, mas muito limitado tecnicamente. E para complicar sua missão, a equipe mineira ainda disputou o segundo tempo com um jogador a menos, uma vez que Gerson Magrão foi expulso logo no reinício do jogo. O único gol do confronto foi marcado pelo meia Gabriel, no primeiro tempo.

Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Ceará, em jogo atrasado, no Castelão. O América vai receber o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre.

O JOGO

Mesmo com uma equipe reserva, o Flamengo começou pressionando e quase abriu o marcador no primeiro minuto em chute de Everton, após bom passe de Gabriel.

Um choque de cabeça entre Berrio e Messias fez a partida ser paralisada por alguns minutos para o atendimento dos dois jogadores. Quando o jogo foi reiniciado, o Flamengo seguiu com a pressão e marcou seu gol aos dez minutos. Berrio recebeu de Leandro Damião, investiu pelo lado direito e cruzou para a entrada precisa de Gabriel, que só tocou para as redes do América-MG.

Aos 14 minutos, o time carioca quase ampliou. O goleiro João Ricardo recebeu uma bola recuada e se atrapalhou na hora de chutar. A bola acabou com Everton, que bateu para defesa parcial de João Ricardo. O rebote ficou com Leandro Damião que demorou a concluir e acabou desarmado.

Apesar de adiantar a marcação, o Coelho não conseguia incomodar a defesa rubro-negra. Só aos 21 minutos é que o time mineiro chegou com relativo perigo. O lateral direito Auro investiu pela direita e cruzou forte, masAlex Muralha se antecipou aos atacantes e fez boa defesa.

O jogo caiu na monotonia com as duas equipes errando muitos passes e pouco criando em termos ofensivos. Aos 27 minutos, Pará serviu Ernandes, que arriscou e mandou a bola bem longe do gol defendido por Alex Muralha.

O colombiano Berrio era o mais produtivo atacante do Flamengo, mas sofria dura marcação dos zagueiros americanos que não economizavam em faltas sobre o atacante. Aos 30 minutos, o atacante Felipe Amorim machucou o ombro direito após choque com um adversário e foi obrigado a deixar o campo, forçando Enderson Moreira a queimar uma substituição.

Só aos 39 minutos é que a torcida voltou a se agitar. Marion recebeu na entrada da área, girou e mandou uma bomba de pé esquerdo. Muralha se esticou e espalmou para escanteio, evitando o empate.

O América-MG se animou e quase chegou ao empate aos 42 minutos em cruzamento fechado de Auro, que quase surpreendeu Muralha, mas o goleiro do Flamengo conseguiu se recuperar e desviar para escanteio.

Nos minutos finais da etapa inicial, o time mineiro forçou em busca da igualdade e Mike desperdiçou a última oportunidade, aos 45 minutos, ao furar, de maneira bisonha, dentro da área do Flamengo.

O segundo tempo começou com um duro golpe para o América-MG. Logo no primeiro minuto, o meia Gerson Magrão que já tinha cartão amarelo, entrou de carrinho sobre Rodinei e recebeu a segunda advertência, sendo excluído da partida. O Flamengo que voltou sem Berrio e Leandro Damião, lesionados, passou a encontrar mais espaço para as manobras ofensivas.

Aos nove minutos, o time da Gávea criou uma boa chance para ampliar. Everton fez ótimo lançamento para Cafu, que tentou colocar no canto, mas João Ricardo fez grande defesa, espalmando para escanteio. A resposta do América-MG veio em cruzamento de Renan Oliveira que obrigou Alex Muralha a se virar para desviar para escanteio.

A partida voltou a ficar monótona porque o América-MG não conseguia ameaçar e o Flamengo apenas administrava a vantagem. Aos 23 minutos, Everton chutou cruzado e João Ricardo fez defesa segura. O goleiro americano voltou a aparecer bem em chute traiçoeiro de Adryan.

Aos 35 minutos, Renê recebeu ótimo passe de Adryan, mas concluiu de forma bisonha, desperdiçando uma grande chance de marcar o segundo gol. A última oportunidade do Coelho aconteceu aos 43 minutos em falta batida por Auro que foi bem defendida por Alex Muralha.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-RJ 1 X 0 AMÉRICA-MG

Local: Estádio Bezerrão, em Brasília (DF)

Data: 16 de fevereiro de 2017 (Quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Luciano Roggenbaum (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

Público: 8147 pagantes

Cartão Amarelo: Gerson Magrão, Messias(AM);

Cartão Vermelho: Gerson Magrão(AM)

Gols:

FLAMENGO: Gabriel, aos dez minutos do primeiro tempo

FLAMENGO: Alex Muralha, Rodinei, Donatti, Juan e Renê; Cuellar, Márcio Araújo, Gabriel e Everton (Léo Duarte); Berrío (Cafu) e Leandro Damião (Adryan)

Técnico: Zé Ricardo

AMÉRICA: João Ricardo, Auro, Messias, Renato Justi e Pará; Juninho, Ernandes, Renan Oliveira (Rubão) e Gerson Magrão; Felipe Amorim (Marion) e Mike (Tony)

Técnico: Enderson Moreira