Queixa de Rodinei vaza na internet e jogador se explica

Após a eliminação na Taça Rio, o Flamengo ganhou mais um problema antes da partida contra o Atlético-PR, pela Libertadores, nesta quarta-feira, no Maracanã. Um áudio de sete segundos do lateral direito Rodinei vazou na internet. Nele, o jogador o jogador reclama do técnico Zé Ricardo.

“O que eu reclamo é ele me levar pro jogo e me cortar. Isso eu não aceito”, disse Rodinei no áudio. Ao saber do vazamento da reclamação, o jogador, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que entrou em contato com Zé Ricardo e esclareceu a situação.

“Foi um comentário, num momento de descanso com a minha esposa e amigos, onde falo, num contexto que não foi filmado, o quanto um jogador fica chateado quando é levado para um jogo e acaba não sendo relacionado dentre os 18. Isso é normal, pois todo jogador quer ir para o jogo, não apenas eu. Não muda absolutamente nada o enorme respeito que tenho pelos meus companheiros e o professor Zé Ricardo, que tem feito um grande trabalho. Jamais foi a minha intenção criticá-lo. Inclusive já conversamos e tudo foi esclarecido. No mais, foco no jogo contra o Atlético-PR e que a Nação faça uma grande festa no Maracanã e a gente possa vencer mais uma partida. O importante é o Flamengo sair vencedor”, declarou.

Rodinei foi titular na semifinal da Taça Rio contra o Vasco porque Pará estava suspenso. O jogador foi substituído no segundo tempo por sentir câimbras.

O elenco do Flamengo volta aos treinos na tarde desta segunda-feira já pensando na partida desta quarta-feira, contra o Atlético-PR.