Presidente celebra acerto com Conca e mantém mistério sobre reforços

O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, falou com a imprensa, durante o anúncio de uma nova parceria, com uma empresa de tratamento dentário. Apesar do motivo específico do evento, as perguntas foram, em sua maioria, sobre reforços do Rubro-Negro para 2017.

O mandatário falou sobre o meia argentino Darío Conca, anunciado na noite da última segunda-feira. Segundo Bandeira de Mello, a negociação não foi das mais fáceis, mas comemorou o acerto.

“Foi uma negociação difícil, longa, mas o importante é que deu certo. Foi um gol de placa”, exaltou Eduardo. Ele confirmou que os salários só começarão a ser pagos quando o atleta estiver plenamente recuperado de lesão no joelho: “Quando o Conca tiver plenas condições de jogo, vamos começar a pagar os salários. Esperamos que seja rápido e que ele possa jogar o melhor futebol dele”.

Sobre outras contratações, o presidente manteve a mesma postura de outras janelas de transferências, e não deu pistas para os jornalistas. Ainda assim, garantiu que o Flamengo fará tudo dentro de sua realidade financeira.

“Sobre contratações, não falamos. Posso garantir o Conca, já anunciamos. Mas não falo de contratações, não quero criar expectativas. Por enquanto, vamos ficar na nossa realidade, dentro do nosso orçamento financeiro. Queremos usar as categorias de base”, explicou Bandeira de Mello.

Além de Conca, o Fla também já oficializou a chegada do lateral esquerdo peruano Miguel Trauco. Nomes como o volante Rômulo, do Spartak Moscou, e o atacante Marinho, do Vitória, são especulados para chegarem à Gávea.

Por fim, o mandatário também explicou a situação do Maracanã. O imbróglio envolvendo a utilização do estádio pelo Rubro-Negro ainda não foi resolvido, mas Eduardo espera que a solução aconteça em breve.

“O que está em jogo é a transferência do controle da concessão do estádio. Nós nos decepcionamos com os dirigentes de algumas empresas, então queremos ter plena confiança em nossos parceiros. Vamos torcer para tudo dar certo, e para que em breve possamos jogar no Maracanã”, finalizou.