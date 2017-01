Paolo Guerrero volta a trabalhar com o grupo de jogadores do Flamengo

O atacante Paolo Guerrero voltou a trabalhar neste sábado com o restante dos jogadores do Flamengo. O peruano vinha fazendo atividades separadas dos demais atletas nos primeiros dias de pré-temporada. Ele será submetido a partir de agora ao mesmo cronograma traçado para o elenco rubro-negro.

O treino realizado no CT George Helal contou com baterias de exercícios físicos e movimentações com bola. Quem apareceu no gramado foi o meia Ederson, que ainda treina separado do restante do grupo. O camisa 10 da equipe carioca não se juntou ao grupo, mas correu pelo campo e passou por trabalhos leves com a bola.

A comissão técnica do Flamengo preparou uma bateria de recuperação para os jogadores após o treino no campo. A intenção do clube é fazer um amplo mapeamento da condição física de cada atleta e minimizar o risco de lesões neste início de temporada.

Sem folga, os jogadores voltarão a trabalhar em dois períodos neste domingo. A estreia oficial do Flamengo neste ano será no próximo dia 28, contra o Boavista, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.