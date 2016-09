Fla, Coxa e Santa Cruz conhecem rivais nas oitavas da Sul-Americana

O adversário do Flamengo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana foi definido na noite desta quinta-feira. No Estádio Monumental, em Santiago do Chile, o Palestino ganhou do Real Garcilaso por 1 a 0 e garantiu a classificação à próxima fase do torneio.

Na primeira partida, disputada em Cuzco, houve empate por 1 a 1. Nesta quinta-feira, aos quatro minutos do segundo tempo, o argentino Leandro Benegas marcou o gol da vitória do Palestino. Aos 31, Valverde foi expulso e acabou com qualquer chance de reação do Real Garcilaso.

O Flamengo, algoz do Figueirense, apenas esperava pela definição de seu adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro confronto com o Palestino está marcado para a noite de quarta-feira, em Santiago. Assim, o time rubro-negro poderá decidir a série como mandante.

Com uma campanha de duas vitórias, dois empates e duas derrotas, o Palestino ocupa a nona colocação do torneio nacional chileno com oito pontos, cinco a menos que o líder Deportes Iquique. Na última rodada, a equipe ficou no empate sem gols contra o Santiago Wanderers.

O adversário do Coritiba nas oitavas de final da Copa Sul-Americana também foi definido na noite desta quinta-feira. Depois de perder do Estudiantes por 1 a 0 fora de casa, o Belgrano avançou ao ganhar a partida de volta por 2 a 0, gols de Claudio Bieler.

O Santa Cruz, por sua vez, enfrentará o Independiente Medellin na próxima fase do torneio continmental. Como ganhou por 3 a 0 dentro de casa, o time colombiano se classificou mesmo com o revés por 2 a 0 diante do Sportivo Luqueño, que marcou com Marin e Alegre.

Confira todos os resultados desta quinta-feira:

Sport Huancayo 1 x 1 Sol de America

Palestino 1 x 0 Real Garcilaso

Real Potosi 0 x 1 Cerro Porteño

Belgrano 2 x 0 Estudiantes

Sportivo Luqueño 2 x 0 Independiente Medellin

