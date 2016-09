Jogadores do Flamengo voltam para o Rio satisfeitos com empate

O Flamengo esteve próximo de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, no Palestra Itália – vencia o Palmeiras até os 37 minutos do segundo tempo, quando o atacante Gabriel Jesus empatou o jogo. Apesar do gol sofrido no final, o time carioca voltará ao Rio de Janeiro satisfeito com o resultado. Afinal, atuou com um jogador a menos – o volante Márcio Araújo foi expulso – na maior parte do tempo.

“Ah, depois da expulsão, ficou difícil. Tivemos que ficar um pouco mais atrás, mudando para uma postura de contra-ataques. Mas o time lutou e está de parabéns. O empate está de bom tamanho”, aprovou o meia Everton.

Acusando bastante desgaste físico, o também meio-campista Willian Arão não titubeou para concordar com o companheiro. “Foi sofrido. Muitos jogadores estavam sentindo dor, mas foram até o final. Devido às circunstâncias, conquistamos um bom resultado”, comentou.

Com a igualdade, o segundo colocado Flamengo subiu para os 46 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, um atrás do Palmeiras. Ainda restam 13 rodadas para o término da competição.

“A nossa equipe se portou muito bem aqui. Conseguimos o empate. É claro que poderíamos ter vencido, mas perder seria muito pior”, apontou o centroavante Leandro Damião, estranhando a ausência da torcida flamenguista, impedida de estar no Palestra Itália por punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). “É difícil jogar sem o nosso torcedor”, sorriu.

