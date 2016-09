Focado no Vitória, Flamengo descarta pensar em ‘final’ contra o Palmeiras

Next

Vídeos destaque Acompanhe as novidades dos clubes paulistas nesta quinta-feira

Na próxima quarta-feira, Palmeiras e Flamengo farão um choque de líderes pelo Campeonato Brasileiro, e a expectativa em torno deste confronto, chamado por alguns de “final antecipada”, é grande. Porém, os jogadores flamenguistas acreditam que não é o momento de pensar nisso e garantem que o foco está no duelo contra o Vitória, sábado, às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

“Nós estamos determinados a ganhar os jogos que temos pela frente e, por isso mesmo, não estamos pensando na partida contra o Palmeiras. A nossa prioridade tem que ser o jogo contra o Vitória, porque de nada vai adiantar ganhar do Palmeiras se perdermos para o Vitória no sábado. O Campeonato Brasileiro não permite que a gente tenha o foco lá na frente, é preciso pensar rodada por rodada”, disse o zagueiro Réver.

Leia mais:

Fernandinho atribui a Deus gol da vitória do Flamengo sobre a Ponte

Ederson passa por cirurgia no joelho e deve receber alta nesta quinta

Na visão do goleiro Alex Muralha, o Campeonato Brasileiro ainda pode sofrer algumas mudanças nas primeiras colocações. Assim, o arqueiro não acha possível eleger um rival direto na luta pelo título.

“Ainda não sabemos quais times realmente estarão brigando pela conquista do título nas últimas rodadas, porém, sabemos que pretendemos estar neste grupo e para isso é importante pensar em um jogo de cada vez. Ganhar de todos os rivais, independentemente de serem concorrentes diretos ou de estarem na parte de baixo na tabela de classificação. O Vitória está na zona de rebaixamento e vai precisar ganhar seu jogo, portanto, vamos encontrar muitas dificuldades. Nosso foco está apenas na partida deste sábado”, disse Muralha.

Para o jogo contra o Vitória, o time será definido em treino previsto para esta sexta-feira à tarde, já em Salvador. O técnico Zé Ricardo terá o retorno do atacante Paolo Guerrero, que estava servindo à seleção peruana nas Eliminatórias Sul-Americanas. Ele deve ocupar a vaga de Leandro Damião, embora este tenha tido atuações muito elogiadas pelo treinador. O atacante Felipe Vizeu também volta depois de um período de treinos com a Seleção Brasileira de juniores, mas a jovem promessa deverá ficar apenas como opção no banco de reservas.

Recomendado para você