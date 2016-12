Flamengo se prepara para encarar ‘grupo da morte’ na Libertadores

O sorteio dos grupos da Libertadores 2017 não foi exatamente como a diretoria do Flamengo sonhava. Classificado para estrear somente na fase de grupos, o Rubro-Negro tem verdadeiras pedreiras pela frente. Dois adversários já estão definidos: o San Lorenzo, da Argentina, e o Universidad Católica, do Chile. O terceiro sairá da pré-libertadores e na lista de potenciais oponentes estão Atlético Paranaense-BRA, Millonários-COL, Deportivo Capiatá-PAR, Deportivo Táchira-VEN e Universitário-PER.

Presente no sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai, o presidente Eduardo Bandeira de Mello tentou minimizar a situação e pregou trabalho para estar em condições de buscar a classificação. “Grupo difícil, mas quem quer ganhar a Libertadores tem que se submeter a grupos difíceis. Agora o que temos que fazer é nos preparar bastante para encarar esse jogo”, disse Bandeira de Mello.

Com o novo critério adotado pela Conmebol para determinar os cabeças de chave, através do ranking de clubes, o Flamengo já sabia que poderia cair num grupo complicado. “É um grupo difícil, não tinha como ser diferente. Um ano com muitos brasileiros e você não tem como ficar no mesmo grupo. Dentre estes o Flamengo ainda era o pior ranqueado. Tudo se desenhava para isso. Fato positivo, realmente, é a questão da logística. Em tese não tem muito desgaste, mas há uma probabilidade grande do quarto integrante também ser brasileiro, o Atlético-PR. Aí fica tudo nivelado, cada jogo passa a ser uma decisão”, afirmou o diretor executivo Rodrigo Caetano.

Pensando na competição Sul-Americana, o Flamengo já contratou o lateral-esquerdo peruano Trauco, do Universitário e da seleção. Na última sexta-feira, o clube anunciou a prorrogação dos vínculos com o goleiro Muralha e o volante Willian Arão. Os dois se destacaram na campanha que conquistou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro em 2016 e agora têm contratos válidos até o fim de 2019. Ambos também tiveram suas multas rescisórias elevadas no novo compromisso.

PATROCÍNIO

A diretoria do Flamengo emitiu uma nota nesta quinta-feira anunciando parceria com a Uber, que passará a ter sua marca exposta na camisa de treino, microfones de entrevistas coletivas e ativação nas redes sociais. Confira a nota postada no site oficial do clube:

“Com força e abrangência nacional, além do alcance em redes sociais e engajamento dos torcedores, o Flamengo anuncia um novo parceiro: a Uber, empresa que está transformando a forma como as pessoas se movimentam pelas cidades.

A parceria inicialmente será de 45 dias e a Uber terá a marca exposta na camisa de treino, microfones de entrevistas coletivas e ativação nas redes sociais.

O Flamengo dá boas vindas a Uber e espera que seja apenas o início de uma longa parceria de sucesso”.