Flamengo nega negociação com Everton Ribeiro; Réver não tem lesão

O diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano, concedeu entrevista coletiva após o treino da tarde desta segunda-feira, em Vargem Grande. O dirigente confirmou o interesse do clube no meia Everton Ribeiro, que está no futebol árabe e manifestou desejo de voltar ao país. Entretanto, revelou que no momento só foi feita uma sondagem, e negou qualquer negociação em andamento.

“Nossa obrigação, como clube, é estarmos atentos ao mercado. Não podemos ficar inertes. Por duas vezes seguidas, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É natural que se consulte. Por enquanto, foi apenas isso. Não existe negociação”, disse.

Rodrigo Caetano revelou ainda que o valor apresentado pelos representantes do jogador está muito acima das pretensões do clube. “Os números estão fora de qualquer possibilidade”, afirmou o dirigente.

Além de Diego e Mancuello no time titular, o Flamengo conta com Conca e Ederson se recuperando de lesão e ainda sem estrear em 2017, e dois meias jovens no elenco – a dupla da Seleção sub-20 Matheus Sávio e Lucas Paquetá. Assim, é pouco provável que a diretoria queira investir pesado para repatriar Everton Ribeiro.

Nesta segunda-feira, o elenco Rubro-Negro voltou aos trabalhos após o empate contra o Vasco no domingo, em Brasília. Os titulares fizeram um trabalho de regeneração, enquanto os reservas e jogadores em recuperação, como Conca e Ederson, trabalharam no campo 5 do Ninho do Urubu.

A boa notícia do dia ficou por conta do resultado dos exames realizados no zagueiro Réver. O jogador foi substituído durante o jogo contra o Vasco por sentir um desconforto muscular, mas não foi constatada lesão e ele já participou das atividades desta segunda com o grupo.