Flamengo encara reservas do Grêmio em Brasília na estreia da Primeira Liga

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na estreia das duas equipes na Primeira Liga. Ambos integram o Grupo B, que foi aberto em janeiro com o empate sem gols entre América-MG e Ceará. Dessa maneira, o ganhador deste duelo vai pular para a liderança da chave, o que já o coloca em boas condições em termos de classificação, já que o torneio é disputado em turno único e os dois primeiros passam automaticamente para as quartas de final.

O Flamengo chega embalado para esta partida, pois lidera a sua chave no Campeonato Carioca com nove pontos e cem por cento de aproveitamento – ganhou as três partidas que disputou, marcando 11 gols e sofrendo apenas um. No fim de semana goleou o Nova Iguaçu por 4 a 0. Já os gremistas vivem situação diferente no Campeonato Gaúcho, onde precisam se recuperar da derrota de 2 a 1 para o Caxias. A prioridade no ano, porém, é a Copa Libertadores, assim como para o Rubro-Negro.

A partida desta quarta-feira pode ser considerada o primeiro grande teste dos dois times, que pegaram até aqui rivais pouco qualificados nos Estaduais.

“Agora vamos para uma outra competição, com um rival mais qualificado e que vai exigir ainda mais da nossa equipe. Vamos precisar de muito empenho e muito trabalho para que o jogo não se torne desfavorável. O Grêmio tem um grupo qualificado, que conquistou o título da Copa do Brasil e merece nosso respeito”, disse Zé Ricardo, técnico do Flamengo.

Priorizando outras competições, o Grêmio vai mandar a campo uma formação de reservas, mas o técnico Renato Gaúcho se mostra otimista em conseguir um resultado positivo.

“Nós estamos montando um time em condições de fazer um jogo de igual para igual ou pelo menos tentar. Quem vai entrar sabe que tem condições de agarrar uma vaga na equipe, vem a Libertadores por aí, tem o Campeonato Gaúcho. Temos um planejamento que pretende brigar pelos títulos e estou esperançoso de um bom desempenho contra o Flamengo”, disse Renato.

Alguns jogadores, inclusive, sabem que a chance pode ser decisiva, como o atacante equatoriano Miller Bolaños, que deixou a sua marca contra o Caxias e luta por um lugar no time. Contratados para compor elenco, os experientes laterais Leonardo Moura e Cortez terão uma oportunidade, assim como jovens da base.

“Todos aqui lutam para aproveitar as oportunidades e para nós essa partida é uma final, pois poderemos enfrentar um grande adversário em um jogo que o Brasil todo vai acompanhar”, lembrou o zagueiro Raphael Thyere.

Ainda sobre a importância do jogo, os flamenguistas sabem que um tropeço não será bem recebido. “Trata-se de uma competição de tiro curto e um tropeço na estreia pode custar todo o trabalho. Respeitamos demais o Grêmio, mas temos condições de conquistarmos uma vitória e vamos brigar por ela”, avisou o goleiro Muralha.

Em termos de escalação, o Flamengo vai manter a base que derrotou o Nova Iguaçu. O meia Everton, que cumpriu suspensão naquela partida, reaparece na vaga de Gabriel. O volante Rômulo e o meia Diego, que foram preservados, voltam ao time nas vagas de Márcio Araújo e de Adryan, respectivamente. O atacante colombiano Orlando Berrío fgoi inscrito de última hora e poderá fazer sua estreia nersta quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X GRÊMIO

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 8 de fevereiro de 2017 (Quarta-feira)

Horário: 19h30(de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (SC) e Carlos Berkenbrock (SC)

FLAMENGO: Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Rômulo, Willian Arão, Diego, Federico Mancuello e Everton; Paolo Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

GRÊMIO: Bruno Grassi, Leonardo Moura, Raphael Thyere, Bressan e Cortez; Michel, Machado, Kaio e Fernandinho; Everton e Miller Bolaños

Técnico: Renato Gaúcho