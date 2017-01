Flamengo começa a planejar 2017 e alguns reservas devem deixar o clube

Sem chances de título no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Flamengo já começa a pensar na próxima temporada. Sob a orientação do presidente Eduardo Bandeira de Mello, o departamento de futebol terá que reduzir a folha salarial e fazer algumas contratações pontuais para 2017. Além disso, o número de saídas deve ser maior do que o de chegadas.

Leia mais:

Gabriel vê ansiedade do Flamengo em tropeços no Maracanã

Alguns jogadores, com mercado fora do clube, se mostraram insatisfeitos com a condição de reservas e podem ser negociados. Casos do goleiro Paulo Victor e do atacante Marcelo Cirino, que podem ser envolvidos em trocas.

O primeiro perdeu espaço com a chegada de Alex Muralha, valorizado pelas convocações para a Seleção Brasileira. O atacante, por sua vez, está longe de ser unanimidade entre os torcedores.

Com contrato até o fim do ano, o meia Chiquinho, que costuma atuar de maneira improvisada na lateral esquerda, além do atacante Emerson Sheik, não serão procurados para uma renovação. Ambos jogaram pouco na temporada.

O meia Ederson, com contrato até o fim de 2017, será procurado na tentativa de uma rescisão amigável, uma vez que o mesmo passou a maior parte do tempo, desde que chegou ao Fla em 2015, no departamento médico.

Outros nomes ainda estão tendo a situação analisada pela diretoria, como o zagueiro Juan. O jogador quer permanecer, mas existe a questão da idade, já que o defensor tem 37 anos e não suporta mais o ritmo de uma temporada longa, com muitos jogos.

Já em relação aos jogadores que interessam, o volante Márcio Araújo foi procurado para renovar o contrato, que chega ao fim no dia 31 de dezembro. As negociações estão bem encaminhadas e o atleta, titular de Zé Ricardo, deve permanecer na equipe.

Dentro de campo, o elenco se reapresentou com uma atividade tática e iniciou a preparação para o confronto com o Santos, no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 67 pontos, os flamenguistas, apesar de não terem chances de título nacional, querem a vitória sobre o Peixe para assumir o segundo posto, e ficar mais perto do vice-campeonato brasileiro. Na última rodada, o time enfrenta o Atlético-PR, fora de casa.