Flamengo lidera e trio de ferro vem logo atrás em lista de mais valiosos

Next

Nenhum clube no Brasil supera o valor de marca do Flamengo. Ao menos é isso que aponta o estudo conduzido pela BDO, empresa brasileira de auditoria e consultoria, que avalia o Rubro-Negro em R$ 1,49 bilhão, sendo este um valor que engloba mercado, receita e torcida.

Leia mais:

Com 19 jogos pelo Fla, Zé Ricardo tem aproveitamento de campeão brasileiro

Flamengo confirma participação na Copa Flórida de 2017

Os perseguidores mais diretos ao Rubro-Negro são o Corinthians, atual campeão brasileiro com R$ 1,42 bilhão, seguido por Palmeiras, com R$ 1,02 bilhão, e São Paulo, que soma R$ 926 milhões em valor de mercado.Além da liderança em 2015 e 2016, a marca Flamengo também é destaque na evolução e crescimento. Em cinco anos, o clube saltou R$ 701,4 milhões, dado bastante superior ao segundo colocado, com R$ 540,6 milhões.

“Esse estudo só comprova todo o nosso esforço dos últimos anos para que o Flamengo seja ainda mais referência no cenário nacional. Com esse modelo de gestão já consolidado, certamente alcançaremos nos próximos anos ainda melhores resultados”, analisou o presidente rubro-negro Eduardo Bandeira de Mello.

Dentro de campo, o Flamengo volta a atuar nesta quarta-feira, quando recebe o Figueirense pela partida de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Após a derrota por 4 a 2 em Santa Catarina, o Rubro-Negro precisa de um triunfo por dois gols de diferença. A repetição do placar leva a decisão para os pênaltis.

Recomendado para você