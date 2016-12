Emerson Sheik critica Zé Ricardo após saída do Fla: “Ele se perdeu”

O atacante Emerson Sheik não jogará mais pelo Flamengo, porém, ainda não curou algumas “feridas” em relação ao clube. Em entrevista à rádio O Dia, o veterano não escondeu sua mágoa em relação ao técnico Zé Ricardo, que o afastou da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.

“Ele é um bom treinador, mas só está há seis meses no profissional, é natural que demore a engrenar. Além disso, tem o lance de tratar as pessoas com igualdade. O Zé Ricardo se perdeu um pouco em relação a isso”, afirmou.

O atacante lamentou também a queda de rendimento do Flamengo, que estava, segundo ele, “com o título na mão”, mas acabou caindo de produção no fim do campeonato. “Deu tudo errado para todo mundo. O título estava na mão, mas o ditado diz que quem planta goiaba, colhe goiaba. A gente colhe tudo o que plantou. Se fizessem certa a gente era campeão brasileiro”, disse.

Apesar das mágoas, Sheik não se arrepende de ter ido jogar no Flamengo no início da temporada, quando o time ainda era treinado por Muricy Ramalho. “Não me arrependo por causa da história do clube e da torcida. É um privilégio jogar no Flamengo. Vou torcer para o Fla fazer um ano diferente de 2016. Espero que a cabeça dos profissionais que comandam o clube mude”, falou.

Sobre o futuro, Emerson Sheik deixou claro: “Não preciso mais de dinheiro. Quero um clube no qual eu esteja feliz”. Segundo a imprensa carioca, times como Atlético-MG, Atlético-PR e Santos estariam interessados em contar com o atacante de 38 anos em 2017.