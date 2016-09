Ederson passa por cirurgia no joelho e deve receber alta nesta quinta

O meia-atacante Ederson passou por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quarta-feira, no hospital Samaritano, na Barra da Tijuca. O procedimento cirúrgico foi realizado pelo Dr. José Luiz Runco, que foi médico do Flamengo por 35 anos.

Após a cirurgia, realizado no período da manhã, o chefe do departamento médico do Rubro-Negro, Dr. Márcio Tannure, comentou sobre o procedimento e confirmou que o atleta deve receber alta nesta quinta-feira.

“A cirurgia do Ederson correu bem, dentro do esperado. A alta está prevista para amanhã (quinta-feira) de manhã. Será avaliado no dia a dia e esperamos que ele possa iniciar o tratamento fisioterápico na sexta-feira no CT. O atleta passou por uma artroscopia, pois tinha uma pequena lesão no menisco medial e após o tratamento conservador a dor persistiu. Por isso optamos pelo procedimento, que ocorreu bem e agora é iniciar a recuperação”, declarou.

Ederson está fora dos gramados desde o último dia 03 de julho, na derrota do Flamengo para o Corinthians, na Arena de Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia-atacante sofreu uma forte entrada do lateral direito Fagner e teve que ser substituído.

